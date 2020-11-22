ضبط مدرس متهم بالتحرش بتلميذته في القاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدرس تحرش بتلميذته في القاهرة.

وذكرت أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى مدونات موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن قيام مدرس بالتحرش بإحدى تلميذاته بمصر الجديدة بالقاهرة؛ تبين من الفحص قيام مالكة الحساب (طالبة جامعية) بنشر الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي لتحرشه بها، وذلك في إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه.

تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع المذكورة عن طريق تطبيق "الواتس آب" للاطمئنان عليها فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.