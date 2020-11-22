 باكستان تسجل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

إسلام آباد - د ب أ:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:40 ص

أعلنت باكستان عن تسجيل 59 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7662 حالة وفاة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 374 ألفا و173، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و180 ألفا و26 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، و38 ألفا و983 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 329 ألفا و828 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1653 مريضا في حالة حرجة.


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