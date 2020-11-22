نتنياهو: على المجتمع الدولي مواصلة سياسته الصارمة تجاه إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على العالم ألا يتخلى عن الضغط الذي يمارسه على إيران لكبح برنامجها النووي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله، في كلمه له اليوم الأحدن إنه "يتعين الإبقاء على سياسة صارمة لضمان ألا تطور إيران أسلحة نووية".

وحذر من العودة لاتفاق 2015 النووي الذي جمد إنتاج مواد انشطارية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سحبت بلادها من الاتفاق في عام 2018، وفرضت عقوبات كبيرة، في محاولة لإجبار طهران على قبول شروط أكثر صرامة، تقيد أيضا برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية وطموحاتها في الشرق الأوسط.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي إذا ما التزمت إيران بشروطه.

كانت جهود نتنياهو للضغط على الحكومة الأمريكية قد باءت بالفشل قبل التوقيع على الاتفاق، قائلا إن الاتفاق سيشجع إيران على العدوان في المنطقة.

يشار إلى أن نتنياهو قد تعهد بمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية التي يعتبرها خطرا على بلاده وسط تهديدات مسؤولين ايرانيين بمحو الدولة العبرية من الوجود.