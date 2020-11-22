 مرسى مطروح: غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بشارع المحطة - بوابة الشروق
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مرسى مطروح: غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية بشارع المحطة

تشميع - ارشيفية
تشميع - ارشيفية
أحمد سباق
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 6:36 م
قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة، بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة، طبقًَا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وشن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة، برئاسة رئيس المدينة، أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة، عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من مختلف الأعمار السنية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون الذين يعملون معظمهم في المدارس الخاصة.

وأضاف جاب الله أنه تم ضبط الواقعة وتحرير مخالفة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم، بعدم ممارسة الدروس الخصوصية، في ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة.

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