إحباط محاولة تهريب 6 أطنان حشيش عبر ميناء دمياط البحري

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب 6 أطنان حشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، الأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانىء من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة آخرى، وصولًا إلى ميناء دمياط البحري "ترانزيت"، ومشمولها المستندي "ألواح خشبية"، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.



تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، أسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 480 مليون جنيه تقريبًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.