الملك سلمان: لدينا خطط لإنتاج 50% من الطاقة المتجددة

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة تشمل الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030".



وكشف في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد "أن السعودية ستطلق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون".



وأشار في كلمة "عن حماية الكوكب ضمن قمة العشرين، إلى أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى للسعودية".



وقال "إن المملكة لديها العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة وعلى غرار ذلك، نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم".



وأضاف: "إدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040".