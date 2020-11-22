 الفلبين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال 24 ساعة

مانيلا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 11:11 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و43 حالة.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية عن الوزارة، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات (كوفيد-19) التي سجلتها الفلبين ارتفعت حتى الآن لتصل إلى 418 ألفا و818 إصابة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد حتى الآن إلى 386 ألفا و486 شخصا في حين بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 8 آلاف و123 حالة وفاة.

ومازالت الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.


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