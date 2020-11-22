تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وبالتحديد في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وبالتحديد في الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

بورسعيد 18 22

الإسكندرية 15 21

شرم الشيخ 19 26

أسوان 15 26

كاترين 06 19

الإسماعيلية 14 23