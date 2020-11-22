مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجب أن يتوقف تنمر الصين في منطقة المحيط الهادي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، للطلاب في هانوي، اليوم الأحد، إنه يجب توقف تنمر الصين بالنسبة للدول الأخرى في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الالتزام الأمريكي العميق المشترك لمنطقة المحيط الهادي- الهندي يعود إلى قواعد الاحترام والنزاهة ومبادئ القانون الدولي مثل السيادة وحرية الملاحة.

وتزعم بكين أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وقد قامت ببناء جزر اصطناعية وبها منشآت ذات قدرة عسكرية على شعب مرجانية بالمنطقة، التي تزعم فيتنام أحقيتها في جزء منها.

وحث أوبراين فيتنام على مقاومة "أولئك الذين سعوا للتعدي على سيادتكم والتضحية للحفاظ على تميز فيتنام وفضائها الاستراتيجي".