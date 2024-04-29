 مدبولي يعود للقاهرة بعد مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 5:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مدبولي يعود للقاهرة بعد مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد عنتر
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 5:04 م

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عائدا من العاصمة السعودية، الرياض، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، كما التقى على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، من بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم، في جلسة حوارية مهمة بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك