تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى 99 نقطة

تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال أبريل الجاري، بعد أن كان قد سجل الشهر الماضي أعلى معدلاته خلال تسعة أشهر.

وذكر مكتب الاحصاء في تركيا اليوم الاثنين أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع في أبريل إلى 99 نقطة مقابل 100 نقطة في مارس السابق عليه.

ومن بين مكونات مؤشر الثقة الاقتصادية، ظل مؤشر الثقة في قطاع التصنيع ثابتا عند قراءة 5ر103 نقطة، فيما تراجع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات من 4ر120 إلى 1ر117 نقطة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع في أبريل إلى 5ر80نقطة مقابل 4ر79 نقطة في الشهر السابق عليه.

وبالمثل، ارتفع مؤشر الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى 5ر115 نقطة، فيما ظل مؤشر الثقة في قطاع الانشاءات ثابتا عند 6ر88 نقطة.