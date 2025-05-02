كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، بعد مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، التي تم فيها تغريمه مليون جنيه.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "حدث تجاوز في غرفة الملابس من إمام عاشور بعد مباراة استاد أبيدجان، واتخذت بعدها قرارًا بمنع الحديث بين اللاعبين بعد أي مباراة".

وأضاف: "محمد الشناوي كان يلوم اللاعبين رغم الفوز، وإمام عاشور كان رد فعله أعنف كثيرًا مما قاله الشناوي.. لكن لم يحدث تشابك بالأيدي بينهما".

وتابع: "لم أشاهد أزمة إمام عاشور ومحمد الشناوي، لكنني اتخذت قرارًا بعقوبة إمام عاشور بناءً على ما سمعته، سألت أطراف عديدة، وكان هناك إجماع على رواية واحدة".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "الشغف لدي كان لأن أعمل مديرًا رياضيًا، لكن معظم عملي في الأهلي كان في منصب مدير الكرة، لقد عملت في ذلك المنصب 30 عامًا من قبل".