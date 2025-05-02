المركز الكاثوليكي يمنح جائزة الريادة السينمائية لـ محمود الحديني وسميرة محسن وأحمد ماهر ومادلين طبر في دورته الـ73

منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، عددًا من النجوم "جائزة الريادة السينمائية" لكل من محمود الحديني، وسميرة محسن، وأحمد ماهر، ومادلين طبر، خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم مساء اليوم.

واختارت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

وجاءت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة كالتالي: «ليه تعيشها لوحدك» للمخرج حسام الجوهري، و«رحلة 404» للمخرج هاني خليفة السيد، و«الهوى سلطان» للمخرجة هبة يسري، و«رفعت عيني إلى السماء» للمخرَجَين ندى رياض وأيمن الأمير، و«الفستان الأبيض» للمخرجة جيلان عوف، وفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور.

وقد تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كل من: الفنانين عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وهبة عبدالغني، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادي مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.