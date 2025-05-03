يرى محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي السابق، أن التونسي علي معلول، تدهور مستواه بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي.

وقال رمضان خلال تواجده ضيفا عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «كولر يعتبر جه على علي معلول، ولما حاولنا نقعنه يبدأ يجهزه بصورة ودية رفض، ومكناش بنفرض عليه الموضوع ده، ولكن كان بصورة استشارية».

وتابع: «كولر شايف أن معلول مش أفضل الموجودين»، مشيرا: «وأنا شايف إن معلول مش زي الأول، وعارف أن الكلام ده هيزعل ناس كتير».

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا، توجيه الشكر إلى محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، وقبول اعتذاره عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وإقالة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

كما وجه الأهلي الشكر لمحمد رمضان على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسؤولية نظرًا لإسهامته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي.

وبصفة عامة تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي في 30 سبتمبر الماضي، بالإضافة لتعيينه مشرفًا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي.