ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي الأمريكي

أفاد موقع "إكسيوس" الإخباري، نقلاً عن 5 مصادر من داخل البيت الأبيض، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية تعيين مستشاره الأبرز للسياسات ستيفن ميلر في منصب مستشار الأمن القومي.

ويعد ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض والمهندس لحملة ترمب المثيرة للجدل ضد الهجرة، من أقدم وأقرب المستشارين للرئيس الأمريكي وأكثرهم تأثيراً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وبدأ اسم ميلر يتردد فور إقالة ترامب لمايك والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي، الخميس، وترشيحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ويتولى وزير الخارجية ماركو روبيو حالياً مهام والتز "مؤقتاً"، لكن مصادر مقربة من روبيو تؤكد انشغاله بإدارة شؤون الخارجية بشكل يومي، ما قد يجعل الاستمرار في المنصبين صعباً.

ويشغل ميلر حالياً منصب مستشار الأمن الداخلي في إدارة ترامب، ويُعرف بدفاعه الشرس عن السياسة القانونية للإدارة التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً دون اللجوء إلى المحاكم.

وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن "ميلر نجح في جعل مجلس الأمن الداخلي يعمل بدقة كبيرة"، واصفاً إياه بأنه "أكثر فاعلية بكثير من مجلس الأمن القومي رغم أن طاقمه أصغر بكثير".

ترامب معروف بإحاطته بعدد محدود من المستشارين المقربين، وتكليفهم بأدوار متعددة، لذلك لا يُستبعد أن يجمع ميلر بين أكثر من منصب، تماماً كما يفعل روبيو.

وذكر مصدر آخر في البيت الأبيض، أن "ماركو وستيفن عملا معاً بشكل وثيق في ملف الهجرة، وقد يكونان ثنائياً مثالياً".

وأشار مصدر ثالث، إلى أنه "بفضل علاقته الجيدة مع روبيو، يرى كثيرون أن ميلر هو الشخص الأنسب لإعادة منصب مستشار الأمن القومي لدوره الطبيعي كمستشار للسياسات يتبع لرئيسة موظفي البيت الأبيض، بدلاً من كونه منصباً وزارياً متضخماً".

وذكر مصدر رابع، أن "ميلر أبدى اهتمامه بالمنصب، الخميس"، لكنه لم يرد على طلبات التعليق لتأكيد ذلك.