إنجاز مميز لـ برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

حقق اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي، إنجازًا مميزًا مع فريقه، بعد مشاركته أمام وولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد برناردو سيلفا، على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الجمعة، في الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بعد مشاركة سيلفا في مباراة وولفرهامبتون، فإنه وصل إلى المباراة رقم 400 بقميص مانشستر سيـتي، ليواصل كتابه تاريخه مع فريقه الإنجليزي.

ويعد برناردو هو اللاعب الثاني الذي حقق هذا الإنجاز مع السيتي هذا الموسم، بعدما وصل إليه كيفين دي بروين في يناير الماضي.

أما على الصعيد التهديفي، فإن عدد أهداف برناردو سيلفا مع السيتي، بلغ 70 هدفًا كما أنه صنع 72 آخرين، خلال مشاركاته الـ 400.

ليس ذلك فقط، بل يعد سيلفا هو أكثر اللاعبين تتويجًا للبطولات مع مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، وذلك برصيد 18 لقبًا.