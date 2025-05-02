قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والفائز بمقعد النقيب لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي، إن الجمعية العمومية للصحفيين اختارت مستقبلًا ما وكلفته باستمرار ما بدأه.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن فوزه بالانتخابات هو تكليف من قِبل الجمعية العمومية، مؤكدا أن مشهد الانتخاب عبر بشكل حقيقي عن الجمعية العمومية للنقابة.

وأوضح أن مشهد الانتخابات عبر كذلك عن ديمقراطية نقابة الصحفيين، مؤكدا أن انتخابه بمثابة تجديد للثقة وأن يلتزم بالوعود التي وعد بها.

ولفت إلى أن من هذه الوعود أن تظل النقابة بيتًا لكل الصحفيين، وأن يظل مكتبه مفتوحًا أمام الجميع، وأن يعبر عن جميع الزملاء، مشددًا على أن المشهد أكّد كذلك أن الجمعية العمومية تريد الحرية.

ووجه البلشي الشكر لكل من ساهم في خروج مشهد الانتخابات بهذا الشكل اللائق، وثمن احتشاد أعضاء الجمعية العمومية بهذا العدد، حيث وصل إلى أكثر من 60%، ما يؤكد أهمية هذه الانتخابات وأهمية التكليف.

وفي وقت سابق سابق من اليوم، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

جاء ذلك بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقًا على النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا.

Amr