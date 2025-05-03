شكوى رسمية من الإسماعيلي ضد التحكيم أمام سموحة

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد قرارات التحكيم في مباراة الفريق ضد سموحة.

كان الإسماعيلي قد تعادل بنتيجة 1-1 مع سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ضمن مجموعة تفادي الهبوط.

وأشار الإسماعيلي في بيان رسمي إلى أن أخطاء طاقم التحكيم جاءت بالمخالفة لبروتوكول تقنية الفار، وذلك بعدما كان قد تم طرد عبدالرحمن الدح لاعب الدراويش، بحصوله على إنذار ثان عقب العودة لتقنية الفيديو وهو ما يخالف حالات اللجوء للفار.

وقال الإسماعيلي في بياناه: "أرسل النادي الإسماعيلي احتجاجا للاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، بسبب الأخطاء الكارثية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق سموحة بالإضافة إلى المخالفة الفجة لبروتوكول تقنية الفيديو "فار".

وأضاف البيان: "وجاء احتجاج الإسماعيلي بسبب تكرار تعرض الفريق للظلم التحكيمي خلال مبارياته في مختلف المسابقات المحلية هذا الموسم".