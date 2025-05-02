خالد البلشي بعد فوزه نقيبا للصحفيين لدورة ثانية: أولوياتنا صحافة حرة وخدمات بكرامة دون مساومة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والفائز بمقعد النقيب لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي، إن حرية مهنة الصحافة تأتي على رأس اهتماماته في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن أولوياته تتضمن ضمان قدرة مهنة الصحافة على التعبير، بجانب استكمال جعل النقابة بيتًا لكل الصحفيين.

وأوضح أن من بين أولوياته كذلك الوضع الاقتصادي للصحفيين، معقبًا: «نحن نريد مهنة حرة ونريد أوضاعًا اقتصادية جيدة لجميع الصحفيين».

ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل رسالة حملتها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مؤكدا أن الجمعية تريد خدمات بكرامة وهو ما يمثل الرسالة الأهم.

وتابع: «نريد خدمات بكرامة.. نريد خدمات بلا مساومة.. نريد خدمات حرّة.. ونريد مهنة حرة قادرة على التعبير عن الناس».

ولفت إلى أنه من حق الجمعية العمومية أن تخطو خطوات نحو الأجر العادل للصحفي، وأن تكون المهنة قادرة على التعبير لتدور عجلة الأجر من الأساس.

وأكّد أن هناك مطالب واضحة رفعتها الجمعية العمومية للصحفيين، مثل زيادة البدل وهو ما يمثل حقًا للجميع، بجانب حقوقهم في الحصول على الخدمات.

وفي وقت سابق سابق من اليوم، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

جاء ذلك بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقًا على النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا.