قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن أعضاء الجمعية العمومية أكدوا اليوم قدرتهم على اختيار من يُمثلهم.

وأضاف البلشي في تصريحات لـ"الشروق"، عقب إعلان فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ما بدأه من ملفات.

ووجَّه البلشي الشكر للصحفيين قائلًا: "شكرًا لهم على هذه الثقة".

وشهدت نقابة الصحفيين اليوم، انتخابات التجديد النصفي وسط حضور كثيف بلغ 6051 صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية، وأسفرت النتائج عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد النقيب بعد حصوله على 3024 صوتًا، متفوقًا على منافسه عبد المحسن سلامة الذي نال 2265 صوتًا، في مشهد انتخابي حيوي يعكس اهتمام الجماعة الصحفية بمستقبل المهنة والتفافها حول قضايا حرية الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين.