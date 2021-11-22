طهران تستبق زيارة جروسي بالدعوة لعدم استغلال وكالة الطاقة الذرية لأغراض سياسية

يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى إيران اليوم الاثنين، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن إعادة إحياء اتفاقها النووي.

واستبقت الخارجية الإيرانية الزيارة بدعوة الوكالة لعدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجیة سعيد خطيب زاده القول: "لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا، وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها".

وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة جروسي لطهران "بناءة مثل سابقاتها".

وشكا جروسي في تقرير للوكالة الدولية مؤخرا من القيود الهائلة التي تتم ممارستها على عمل مفتشي الوكالة في إيران.

وكان أيضا قد اتهم إيران بأنه لا رغبة لديها في الانخراط في مفاوضات. ومنذ أن تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس، لم يتواصل جروسي مع الحكومة الجديدة، وإنما تحدث فقط مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتستعد إيران لاستئناف المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى في 29 نوفمبر الجاري.