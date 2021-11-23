رفع سعر الفائدة في غانا لأول مرة منذ 6 سنوات

قرر البنك المركزي الغاني اليوم الاثنين زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ ست سنوات بسبب مخاطر "كبيرة" للتضخم.

وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية رفعت الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 5ر14% ، في حين كان متوسط توقعات تسعة محللين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وتوقع اثنان فقط من بين المحللين زيادة الفائدة لكن أحدا منهما لم يتوقع زيادتها بمقدار نقطة مئوية كاملة.

في الوقت نفسه فإن هذه الزيادة في الفائدة، وهي الأولى منذ تشرين ثان/نوفمبر 2015 ، تقلص جزءا كبيرا من الخفض الإجمالي للفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ العام الماضي بهدف تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حين بلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 11% وهو أعلى مستوى له منذ 15 شهرا ويتجاوز الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي وهو من 6 إلى 10% للشهر الثاني على التوالي.