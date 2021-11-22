أفشة يتقدم للأهلي على المحلة فى الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على فريق غزل المحلة، في المباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب المنافس في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة من متابعة لتسديدتي بدر بانون ومحمد شريف.

اتسم الشوط الأول بالسرعة والندية والهجمات المتبادلة، وإن كان الأهلي هو الأقرب دائمًا للتسجيل بأنياب هجومية قوية، وتوغلات مؤثرة من العمق والأجناب، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة ولغياب التوفيق.

وفي المقابل سعى المحلة الذي يلعب مباراة مفتوحة إلى إدراك التعادل، لكن محمد الشناوي نجح بيقظته في التصدي لبعض الفرص الخطيرة لفريق غزل المحلة، محافظًا على نظافة شباكه وعلى تقدم الأهلي.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية كعادة لقاءات الفريقين، وسعى الأهلي من البداية إلى التوغل داخل دفاعات غزل المحلة، معتمدًا على انطلاقات الثنائي الطائر علي معلول وأكرم توفيق من على الأجناب، لفتح الملعب مع تحركات محمد مجدي أفشة خلف رأسي الحربة بيرسي تاو ومحمد شريف.

واصل الأهلي زحفه على مرمى المنافس بأنياب هجومية قوية وتمريرات سريعة، وفي الدقيقة 10 تمكن محمد مجدي أفشة من فك شفرة المباراة، ووضع الأهلي في المقدمة من متابعة لتسديدة بدر بانون التي تصدى لها الحارس عمرو شعبان، لتصل الكرة إلى محمد شريف، فيسدد هو الآخر ويتصدى الحارس مجددًا لتتهيأ الكرة أمام أفشة فيضعها في المرمى.



ضغط المحلة بعد الهدف لإدراك التعادل، ولاحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 14 من تسديدة حميد ماو، لكن محمد الشناوي حارس المرمى نجح في التصدي للكرة والذود عن مرماه، ليتدخل بعدها ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وبدر بانون لتشتيت الكرة.



ارتفعت حرارة المباراة مع الأداء الهجومي المتبادل من الفريقين، واتسم اللقاء بالسرعة والندية وسط هجمات متبادلة وتحركات سريعة من الأجناب والعمق، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة للتمركز الدفاعي الجيد.

مع الدقيقة 27 كاد محمد مجدي أفشة يضيف الهدف الثاني عندما توغل بالكرة وتقدم بقوة من الناحية اليمنى، في هجمة مرتدة سريعة وسدد بقوة لكن الحارس عمرو شعبان تصدى للتسديدة محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

واصل الأهلي صحوته الهجومية، وفي الدقيقة 30 تقدم بيرسي تاو وتوغل على حدود منطقة الجزاء، ومرر الكرة سحرية إلى محمد شريف فسدد بقوة لكن خارج المرمى.



قبل نهاية الشوط الأول ومن تمريرة متقنة في العمق حملت توقيع عمرو السولية تقدم لها الحارس وشتت، لكن الكرة تصل إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، فسدد لكن فوق العارضة، مهدرًا فرصة الهدف الثاني، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.