 بدء تطبيق إجراءات جديدة في اليونان لاحتواء موجة كورونا قبل عيد الميلاد - بوابة الشروق
الإثنين 22 نوفمبر 2021 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

بدء تطبيق إجراءات جديدة في اليونان لاحتواء موجة كورونا قبل عيد الميلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 1:24 م

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المتزايدة لفيروس كوفيد-19 قبل عطلة عيد الميلاد في البلاد.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء اليونان.

وبموجب القواعد الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولون بالحكومة الأسبوع الماضي، لن يُسمح للأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19، أو ليس لديهم شهادة تعافي صالحة، بدخول الأماكن العامة الداخلية مثل دور السينما والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية.

كما تقرر اتخاذ إجراءات بشأن ساعات العمل للحد من تأثير ساعة الذروة على وسائل النقل العام، مع فتح متاجر البيع بالتجزئة في الساعة 10 صباحا وتوزيع نوبات العمل على موظفي المكاتب بالتبادل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك