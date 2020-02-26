بدء تطبيق إجراءات جديدة في اليونان لاحتواء موجة كورونا قبل عيد الميلاد

بدأت اليونان، اليوم الاثنين، في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المتزايدة لفيروس كوفيد-19 قبل عطلة عيد الميلاد في البلاد.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، أن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء اليونان.

وبموجب القواعد الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولون بالحكومة الأسبوع الماضي، لن يُسمح للأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19، أو ليس لديهم شهادة تعافي صالحة، بدخول الأماكن العامة الداخلية مثل دور السينما والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية.

كما تقرر اتخاذ إجراءات بشأن ساعات العمل للحد من تأثير ساعة الذروة على وسائل النقل العام، مع فتح متاجر البيع بالتجزئة في الساعة 10 صباحا وتوزيع نوبات العمل على موظفي المكاتب بالتبادل.