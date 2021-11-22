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الكشف 103 حيوانات في قافلة بيطرية بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:47 م

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية الطب البيطري، دفعت بقافلة طبية بيطرية لوحدة مطروح، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وجرى توقيع الكشف وتجريع 103 حيوانات.

وأوضح النجار توقيع الكشف البيطري على ٨٩ حالة، شملت العلاج بالحقن لـ٥٠ حالة مجترات صغيرة "طفيليات خارجية وديدان"، وتجريع ٢٤ حالة مجترات صغيرة لـ"لديدان، حالة التهاب فم، حالة نقص كالسيوم، حالة التهاب رئوي، حالة عسر هضم وانتفاخ"، و٤ حالات سونار وتشخيص حمل، وحالة جراحة فتاء، وحالة ديدان كبدية، وتجريع ٥ حالات عجول "ديدان كبدية، وضعف عام، وهزال".

وأشار إلى أن القافلة جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا؛ انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية.

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