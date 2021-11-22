المشرف على التنسيق أمام الأعلى للجامعات: قبول 834 ألف طالب وطالبة بعام 2021-2022

استعرض السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمُشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، تقريرًا حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022، حيث بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل.

وأضاف عطا، خلال التقرير المعروض اليوم أمام المجلس الأعلى للجامعات، المنعقد بجامعة حلوان، 10504 طالبًا من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية "الشهادة البريطانية - الشهادة الأمريكية - الشهادة الفرنسية - الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات"، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني 834889 طالبًا.