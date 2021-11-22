قال مسؤولون أمريكيون في ولاية ويسكونسن إن المشتبه به في حادث موكب عيد الميلاد يُدعى "داريل إي بروكس".

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن رئيس شرطة واوكيشا بولاية ويسكونسن، دان طومسون، قوله إن المسؤولين يعتقدون أن الرجل البالغ من العمر 39 عاماً كان قد تصرف بمفرده.

وأوضح طومسون أن المشتبه به بروكس كان منزعجاً في حالة اضطراب منزلي قبل قيادته سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات قبيل وقوع الحادث.

ووجه من جانبه حاكمُ ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.