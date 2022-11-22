وزير الأمن الإسرائيلي عن خليفته المرتقب: لا يفهم ما يقول

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، خليفته المرتقب عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، على خلفية عزمه إدخال تغييرات في جهاز الشرطة بحيث تخضع كليا له.

وقال بارليف في تصريحات للإذاعة العبرية العامة: "من يتحدث عن تغيير التعليمات الخاصة بفتح النار وتغيير صلاحيات الوزير لا يفهم ما يقوله"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "قبل بضعة أسابيع هاجم المستوطنون مقاتلين (إسرائيليين)، يزعجني حقا أنه سيكون هناك أشخاص في الوزارة يدعمون المهاجمين"، في إشارة إلى كون بن غفير مستوطن في الأساس.

وأكد بارليف أن بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) سيكون وزيرا للأمن الداخلي، لكنه ليس لديه خلفية، ولم يقم بإدارة أي شيء في حياته ولا يفهم التسلسل الهرمي للقيادة في الشرطة، وفق تعبيره.

وبحسب تفاهمات بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الذي يجري مفاوضات لتشيكل حكومته، وبن غفير، سيتم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي على حساب القائد العام للشرطة، من خلال تغيير "مرسوم الشرطة" وهو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي.

وأمس الاثنين، قال بارليف في تغريدات على تويتر، إن تلك التفاهمات هي "وصفة لتدمير جهاز الشرطة"، والتدخل السياسي في عملها.

وعلى قدم وساق، يجري نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، مفاوضات لتكشيل حكومته، التي يتوقع أن تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.