إيران تهاجم مواقع كردية بشمالي العراق لليوم الثاني على التوالي

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قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني هاجم أهدافا في شمالى العراق المجاورة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح تقرير الوكالة أن الغارات الجوية الإيرانية استهدفت قواعد للجماعات الانفصالية الكردية في شمالى العراق، وقصفت الجمهورية مرارا مواقع في شمالى العراق في الأسابيع الأخيرة.

ويمثل الحرس الثوري وحدة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية كما أنهم مسؤولون بصورة مباشرة أمام المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الحاسمة في جميع الأمور الاستراتيجية.

وتقول الحكومة الإقليمية لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير في شمالي العراق إن منطقتين حول العاصمة أربيل وفي المحافظة التي تحمل الاسم ذاته تعرضتا للهجوم.

وتتهم طهران الجماعات الكردية في شمالى العراق بدعم الاحتجاجات التى تفجرت فى مختلف أرجاء إيران ضد الحكومة والنظام الإسلامي الحاكم في البلاد .

ومنذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة في منتصف سبتمبر، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع بصورة متكررة للاحتجاج في جميع أنحاء إيران.