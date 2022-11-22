نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من الهجمات على محيط كركوك شمالي العراق، ضد ما وصفتها بجماعة انفصالية إرهابية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الحرس أصدر بيانًا، جاء فيه: "تعلن القوات البرية التابعة للحرس الثوري عن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك"، وفق تعبير البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، التعاون من أجل حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام أراضيه للهجوم على دول الجوار، وذلك في ظل هجمات تركية وإيرانية على مواقع شمالي البلاد.

واستقبل بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء.

وشهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، وجرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار".

وأدانت الحكومة العراقية، أمس، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".

وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".