استطلاع: ثلث الموظفين في بريطانيا يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل

أظهر استطلاع للرأي أن ثلث الموظفين البريطانيين أقروا بأنهم يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن شركة "إنديد" للتوظيف أجرت استطلاعين للرأي شملا أكثر من 1000 موظف و500 من أرباب الأعمال في المملكة المتحدة، ما أظهر أن 33% من الموظفين يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل.

ويرتدي الموظفون ملابس النوم لمدة 46 يوم عمل في المتوسط سنويا، ويرتدي واحد من كل 12 موظفا ملابس النوم خلال ساعات العمل كل يوم.

وقال نحو نصف أرباب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع إن الموظفين أصبحوا غير رسميين للغاية منذ جائحة كوفيد بسبب العمل من المنزل، حيث دعا 29% منهم إلى فرض قواعد لباس أكثر صرامة.

وقال أرباب الأعمال إن ملابس النوم هي المظهر الأكثر عدم ملاءمة للعمل، يليها الشعر غير المغسول أو الفوضوي.

وقال اثنان من كل خمسة أرباب أعمال إنه من غير الملائم ارتداء الأحذية الرياضية، في حين أن نحو ثلثي الموظفين يرتدونها خلال ساعات العمل.

ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أن الجيل "زد" الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما هم الأكثر أناقة في ارتداء الملابس، حيث يرتدي 42% منهم بزات، مقارنة بـ 15% ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاما.

وأجرت شركة "إنديد" للتوظيف الاستطلاعين بتكليف من شركة "سينسوسوايد" في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وشارك في الاستطلاع الأول 1035 موظفا في المملكة المتحدة، في حين شارك 500 من صانعي القرار داخل الشركات في الاستطلاع الثاني.