بيان للحكومة الإسرائيلية حول اتفاق وقف النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس

مع إعلانها الموافقة على صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، نشرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أكدت فيه التزامها بعودة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وجاء في البيان الذي صدر فجر الأربعاء، والذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".

وتابع البيان: "لقد وافقنا الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من تحقيق هذا الهدف، والتي بموجبها سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال، لمدة أربعة أيام، سيكون هناك خلالها هدوء في القتال".

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنه "سيؤدي الإفراج عن كل عشرة مختطفين إضافيين إلى يوم راحة آخر".

وشددت على أنه "ستواصل حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب من أجل إعادة جميع المختطفين، والقضاء التام على "حماس" وضمان عدم تجدد أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة".

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى في أعقاب مفاوضات غير مباشرة مع "حماس"، جرت بواسطة قطر.

وعقدت الحكومة مساء الثلاثاء اجتماعا للاتفاق على الصفقة نهائيا.

وأفادت صحيفة "ديعوت أحرونوت" بأن جميع الوزراء باستثناء ثلاثة، هم من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني الديني، صوتوا إلى جانب القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، ووزيرين آخرين من حزبه، أيدوا القرار رغم معارضتهم له سابقا، وذلك بعد التواصل مع القادة العسكريين والأمنيين.