قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الهدنة التي تم التوصل إليها مع إسرائيل ستبدأ يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.



وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة «روسيا اليوم»، الأربعاء: «بعد مفاوضات لأيام طويلة نعلن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة ومقدرة».



وأوضح أن الاتفاق على وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكل مناطق القطاع.



وكشف أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا، مبينا أن معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية.



وأفاد بأنه تم الاتفاق على تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.



وبوساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.