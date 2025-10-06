لينكر: رحيل أرنولد تسبب في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

يرى جاري لينكير أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف، تسبب في تراجع أداء محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم.

وقال لينيكر في تصريحات عبر بودكاست The Rest is Football: "أعتقد أن ليفربول يفتقد ألكسندر أرنولد كثيرًا، البعض يتحدث عن نقاط ضعفه في الدفاع، لكن ما يقدمه هجوميًا مستحيل تعويضه، ولا يوجد لاعب آخر في العالم يقدم ما يقدمه".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أن صلاح يفتقد ألكسندر أرنولد، فالعلاقة بينهما كانت مميزة جدًا، صحيح أن ألكسندر أرنولد لديه مشكلات دفاعية، لكن كان هناك دائمًا من يعاونه مثل سوبوسلاي أو هندرسون سابقًا".

وأنهى: "بالنسبة لي، ألكسندر أرنولد يساوي وزنه ذهبًا من الناحية الهجومية، ودائمًا ما قلت: لا تقلقوا من أخطائه في الدفاع لأن ما سيمنحه في الهجوم سيكون مذهلًا".

وكان ترينت ألكسندر أرنولد صنع أهدافًا لصلاح أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول، بواقع 13 تمريرة حاسمة بين 2017 و2025.