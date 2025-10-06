قرر فريق رياضي إسرائيلي، الاثنين، إزالة كلمة إسرائيل والتنصل من هويته الرسمية، بعد موجة احتجاجات مؤيدة لفلسطين رافقت مشاركته في عدد من السباقات الدولية.

وقالت هيئة البث العبرية إن فريق"إسرائيل بريمير تيك" للدراجات الهوائية أعلن عن سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تبعد الفريق عن هويته الإسرائيلية.

وأضافت أنه "من بين هذه الخطوات، سيُغيّر الفريق اسمه وسيُزال عنه اسم إسرائيل".

في الوقت نفسه، أعلن مؤسس الفريق، الملياردير الكندي الإسرائيلي "سيلفان آدامز"، أنه سيُعلق أنشطته اليومية فيه.

وحسب هيئة البث الرسمية، فإن هذه الخطوة "تأتي على خلفية موجة من المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال سباق طواف إسبانيا المرموق، وإلغاء مشاركة الفريق الإسرائيلي في العديد من السباقات المرموقة في إيطاليا".

وقال الفريق الإسرائيلي في بيان: "انطلاقًا من التزامنا الراسخ تجاه الدراجين، والطاقم، وشركائنا المرموقين، تم اتخاذ قرار تغيير اسم الفريق وإعادة تسويقه بهوية جديدة، بعيدة عن هويته الإسرائيلية الحالية".

وبرر فريق "إسرائيل بريمير تيك" قراره بالقول: "في عالم الرياضة، التقدم يتطلب أحيانًا التضحيات، وهذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل الفريق".

من جانبها، وصفت القناة 12 العبرية الخاصة، قرار الفريق بـ"زلزال في عالم الدراجات الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن الفريق قد أزال كلمة "إسرائيل" من قمصان دراجيه في 6 سبتمبر الماضي، بسبب الاحتجاجات الكبيرة ضده في سباق "طواف إسبانيا".

واشارت إلى أن الفريق استبدل اسم "إسرائيل" برمز "نجمة داوود" وفق ما ذكرت هيئة البث آنذاك، قبل أن يقرر اليوم الاثنين تغيير اسمه.

وفي 3 سبتمبر، لم يتمكن فريق"إسرائيل بريمير تيك" من استكمال أحد السباقات ضمن "طواف إسبانيا" بعدما نزل آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، إلى مسار السباق.

ووفقًا لتقرير سابق لهيئة البث العبرية، فقد شملت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين اقتحامات متكررة لمسار السباق وإغلاقه ورفع الأعلام الفلسطينية، في مشهد غير مسبوق.

ونقلت الهيئة عن مدير الإعلام في فريق "إسرائيل بريمير تيك"، تسادوك يحزكيلي إن "ما يزيد عن 10 آلاف متظاهر أغلقوا الطريق، احتجاجا على مشاركة الفريق الإسرائيلي ودعما للفلسطينيين".

وأضاف يحزكيلي: "شهدت بلباو (أكبر مدن الباسك) مشهدا لم نشهده من قبل. المدينة بأكملها يهيمن عليها مؤيدو فلسطين، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة لإسرائيل".

ووصفت الهيئة الاحتجاج آنذاك بأنه "أكبر مظاهرة مناهضة لإسرائيل على الإطلاق في مسابقة رياضية".

وقالت إن ما حدث خلال المسابقة في إسبانيا "يُهدد بشكل أكبر استمرار مشاركة الفرق الإسرائيلية والرياضيين الإسرائيليين في المسابقات الرياضية الكبرى حول العالم".

ويأتي ذلك ضمن احتجاجات عدة تشهدها مدن أوروبية عالمية عدة، تنديدا بحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.