قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ اتفاق الهدنة في غزة يتضمن مضاعفة حجم الشاحنات الإغاثية التي تدخل القطاع حاليا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنّ عدد الشاحنات التي ستدخل القطاع سيتراوح بين 200 و300 شاحنة يوميا على الأقل، لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أنه سيتم إدخال ثماني شاحنات من الغاز والوقود سواء للمستشفيات أو البلديات أو المخابز وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية.

ونوه بأن المقاومة أصرّت خلال المفاوضات أن تكون المساعدات مشمولة لمناطق جنوب وشمال القطاع دون أي تفرقة.

يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.