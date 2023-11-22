حنان مطاوع توجه رسالة للسيدات بعد نجاح مسلسل صوت وصورة: اتعلموا من رضوى

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة لجمهورها من السيدات عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "صوت وصورة".

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "خلصت حدوتة رضوى خلصت بمشاكلها وحلوها ومرها وأيامها الصعبة، خلصت وعرفتنا إن الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي لا تصدق اللي بتسمعه ولا حتى اللي بتشوفه، وإن لولا محنتها كانت فضلت مكملة مع رجل سلبي، وتديله من عمرها أكتر، ومكانتش اكتشفت نفسها ولا قابلت الأحسن".

وتابعت: "لازم تتعلمي من رضوى إنك ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده ولا تتجاهلي اللي بيتقال ولا تثقي في حد ثقة مفرطة".

وشهد أمس عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" حيث ظهرت براءة رضوى التي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع من جريمة قتل الدكتور الذي تحرش بها واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإدانتها وتدمير حياتها.

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقى صخر وهاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.