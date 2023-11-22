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خسر منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب الارجنتين، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

حيث تعد تلك الهزيمة هي أول خسارة في تاريخ منتخب البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على الأراضي البرازيلية.

وسجل منتخب التانجو اوتوميندي برأسية على يمين حارس البرازيل أليسون بيكر.

وتسببت اشتباكات جماهيرية بين جماهير البرازيل والأرجنتين في تأخر انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى اثر ذلك تدخل ليونيل ميسي وذهب الى الجماهير الأرجنتينية لتهدئتهم بعد تدخل الأمن بمحاولة التفرقة بين الجماهير.

وبعد ذلك قام لاعبي الأرجنتين بقيادة ميسي بالمغادرة إلى غرفة الملابس مما أدي إلى تأخر انطلاق المباراة حتى الأن.

وشهد ملعب ماركانا البرازيلي احداث شغب من قبل جماهير منتخب الارجنتين قبل لقائهم مع منتخب البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.