قيادي بحركة الجهاد: نحن جزء أساسي من صفقة التبادل والتزامنا مرهون بطريقة تعامل الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، إن التواصل والتنسيق مستمر مع حركة حماس، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن الجهد المشترك بين الحركتين أسفر عن التوصل إلى صيغة اتفاق الهدنة عبر الوسطاء؛ للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن «الجهاد الإسلامي جزء أساسي من صفقة التبادل»، مضيفًا: «وافقنا على بنودها وملتزمون بها ما التزم الاحتلال، مقاومتنا في الميدان يدها العليا، وفرضت على العدو الخضوع لشروط المقاومة».

وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية أبدت مرونة للدخول في صفقة تبادل جزئية بالنسبة للأسرى المدنيين، خاصة مزدوجي الجنسية، مستشهدًا بعرض فيديو للمحتجزة حنا كتسير، والتأكيد على الجاهزية لإطلاق سراحها لظروف إنسانية.

وذكر أن الحركة حمّلت الاحتلال المسئولية عن وفاة المحتجزة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، بسبب عدم استجابته لمبادرة إطلاق سراحها لدواعٍ إنسانية.

وأوضح أن المقاومة أكدت في بداية العدوان الإسرائيلي أنها لن تطلق سراح المحتجزين كافة، إلا بصفقة شاملة تضمن تبييض السجون الإسرائيلية من كل الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن الدخول في صفقة جزئية لتبادل المدنيين بمثابة خطوة على طريق إتمام الصفقة الشاملة لاحقًا، معقبًا: «العدو اعترف وأقر أنه لن يستعيد أي محتجز مدني أو أسير عسكري بغير طريق التفاوض مع المقاومة».