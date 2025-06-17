الإمارات وتركيا تؤكدان دعمهما لكل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله مواصلة التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، استعرض بن زايد والرئيس التركي خلال الاتصال، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن تلك القضايا، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمن المنطقة واستقراره.

وأكدا في هذا السياق، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار، وحل جميع الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية؛ لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكدا دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.