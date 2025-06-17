إيطاليا تحتجز سفينة إنقاذ ألمانية

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منعت إيطاليا، سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية الخاصة "سي آي" من مغادرة جزيرة صقلية المطلة على البحر المتوسط، ​​بعد أن رست وعلى متنها عشرات المهاجرين.

وأعلنت المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن السفينة "سي آي 5" احتُجزت في ميناء بوتسالو.

وأوضحت المنظمة، أن السلطات بررت ذلك بانتهاكات مزعومة من جانب طاقم السفينة للتعليمات الصادرة عن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما.

وأعلنت المنظمة، أنها ستطعن قضائيا على القرار.

وبحسب بيانات إغاثيين، أنقذت سفينة "سي آي 5" 65 لاجئا من زورق مكتظ على بُعد حوالي 50 ميلا بحريا من الساحل الليبي يوم السبت الماضي، ونقلتهم إلى صقلية.

وتعمل منظمة الإغاثة، ومقرها مدينة ريجنسبورج الألمانية، في البحر المتوسط ​​منذ سنوات.

وتتهم المنظمة، السلطات الإيطالية بمحاولة إبعاد سفن الإنقاذ المدنية بـ"ادعاءات ملفقة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات الإيطالية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا من الشرق الأوسط أو أفريقيا عبر البحر المتوسط ​​من القضايا الخلافية الرئيسية في السياسة الأوروبية منذ عقود.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، الآن مع العديد من دول شمال أفريقيا لردع المهاجرين.

وغالبا ما تؤدي محاولات عبور البحر المتوسط ​​في قوارب غير صالحة للإبحار إلى كوارث مميتة.