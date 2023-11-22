أشرف صبحي يعلن الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أولمبية بالعاصمة الإدارية

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري يوم الثلاثاء أن بلاده انتهت من انشاء أكبر مدينة أولمبية في المطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة" سي بي سي" أن المدينة الأولمبية تشمل ملعباً على أحدث طراز يتسع لحوالي 93 ألف مقعد وهو شبه مغطى وذكي.

وأضاف أن المدينة تتضمن عدداً من الصالات المغطاة، والصالة الكبرى تتسع لـ 15 ألف شخص على مستويين أسفل الأرض، وأخرى تسع لـ 8 آلاف مشجع، كما تضم مجمع حمام سباحة أولمبي ولا يوجد رياضة إلا وبها الملعب الخاص بها بالمدينة.

وأكد صبحي أن المدينة الأولمبية تضم أيضا ساحة كبيرة للشعلة الأولمبية وفندق أكثر من 5 نجوم، وأجزاء من مركز تجاري مستقبلي، ولا يوجد بها استثمار أجنبي إلا أنها ستدار بواسطة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية الكبرى لضمان تسويقها بشكل يليق بحجمها.