الهند تستأنف منح التأشيرات للكنديين عبر الإنترنت

أعادت الهند خدمات منح التأشيرات عبر الإنترنت للمواطنين الكنديين، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد الخلاف بينهما بشأن مقتل زعيم انفصالي من السيخ.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأنه صار من الممكن للمواطنين الكنديين الآن التقدم بطلب للحصول على التأشيرات عبر الإنترنت، بحسب ما قاله مسؤولون حكوميون بارزون في الهند، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم .

ويتم إصدار التأشيرات إلى الهند عبر الإنترنت فيما يخص الزيارات القصيرة، التي تشمل الرحلات السياحية والتجارية.

ويأتي استئناف خدمات منح التأشيرات، في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يلقي فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كلمة في اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين التي ترأسها الهند.

جدير بالذكر أن العلاقات بين أوتاوا ونيودلهي تدهورت بعد أن زعم رئيس الوزراء الكندي، أن الهند مسؤولة عن مقتل هارديب سينج نيجار، الزعيم الانفصالي السيخي في كندا.

يشار إلى أن نيجار كان مطلوبا في الهند بتهم تتعلق بالإرهاب، وقد قُتل بالرصاص أمام معبد للسيخ بضواحي فانكوفر في 18 من حزيران/يونيو الماضي.