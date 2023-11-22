المجلس الرئاسي اليمني يحذر من تداعيات تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، من تداعيات تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة السيطرة على سفينة في البحر الأحمر.

وقال بيان صادر عن العليمي إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا كاثرين كمون وجانيت سيبين".

واستعرض المشاركون في اللقاء "مستجدات الوضع اليمني، وجهود الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على التوافق الوطني في سبتمبر 2014".

وحذر العليمي "من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة، بما في ذلك تهديد الحوثيين لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".

وشدد العليمي على أن "الطريق الأمثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الأحد، أنهم استولوا على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادوها إلى الساحل اليمني.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "السفينة المحتجزة، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها بلاده، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون".

وجاء احتجاز السفينة بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي بأنها ستستهدف كل السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.