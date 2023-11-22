ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 17 نوفمبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام ارتفع ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 مليون برميل إلى 448.1 مليون برميل.

وارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 750 ألف برميل إلى 223.5 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.02 مليون برميل إلى 111.3 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق إلى 87% من الطاقة التشغيلية للمصافي.

وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 259 ألف برميل يوميا.