عرض فيلم أمير البهجة بنادي سينما الإسماعيلية الأربعاء المقبل

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يعرض المركز القومي للسينما فيلم أمير البهجة، للمخرج ومدير التصوير حسين بكر، ضمن فعاليات نادي سينما الإسماعيلية في السادسة مساء الأربعاء المقبل بمكتبة مصر العامة.

يستعرض فيلم "أمير البهجة" حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، ويتضمن شهادات عدد من الضيوف الذين يسلطون الضوء على مسيرته الغنية وأثره الكبير في الساحة الفنية المصرية.

ومن بين الضيوف الذين يقدمون شهاداتهم في الفيلم الموسيقار عمار الشريعي، والناقد السينمائي إمام عمر، والمطرب أحمد إبراهيم، ودكتورمنير فوزي نجل الفنان الراحل، وأخيراً المخرج السينمائي القدير دكتور سمير سيف.

تم تنفيذ المونتاج للفيلم بإهداء من المخرج التسجيلي سامي محمد علي، بينما قام الموسيقار محمود طلعت بإعداد المكساج والتحضير الموسيقي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، حيث يتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور.