بني سويف: خطة لإضافة 212 فصلا دراسيا بتكلفة 265 مليون جنيه لحل مشكلة الفترة المسائية

حازم الخولي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى الأبنية التعليمية، مقترح الخطة الخاصة بحل مشكلة الفترة الثانية "المسائية" بمدارس المرحلة الابتدائية، وتخفيض كثافة الفصول على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تقوم على طرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة داخل الفصول، مع مراعاة طبيعة كل إدارة تعليمية وفي ضوء المتاح من الفراغات التي يمكن استغلالها في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية المهندس محمد ياسين طه؛ لمناقشة واستعراض مقترح الخطة التي تم وضعها والاستقرار على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتضمن تنفيذ 16 مشروعا (توسعة وتعلية وإحلال جزئي) تضيف 212 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية تصل إلى 265 مليون جنيها في مدارس إدارات تعليم بني سويف والواسطى وناصر.

وبحسب الخطة التي عرضها مدير الأبنية التعليمية، يتم تنفيذ 5 مشروعات بمدارس الواسطى تضيف 62 فصلا دراسيا بتكلفة 77.5 مليون جنيها، وهي مدارس: ميدوم الإعدادية (إحلال جزئي)، والواسطى الابتدائية الحديثة1 (تعلية)، والزاوية الابتدائية المشتركة (تعلية)، والميمون الغربية الابتدائية الجديدة (تعلية وتوسعة)، وجزيرة المساعدة الإعدادية المشتركة (إحلال جزئي).

وفي مركز ناصر يتم تنفيذ 6 مشروعات تضيف 99 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيها، وهي مدارس: الشهيد علي عبدالحليم (توسعة)، وصلاح سالم الابتدائية المشتركة (إحلال جزئي وتعلية)، ونجع العرب الابتدائية (تعلية)، وهشام الحميلي الابتدائية (توسعة)، والشهيد محمد رجب بكري عبدالعال الابتدائية(توسعة)، وكوم أبو خلاد الابتدائية (توسعة).

ويتم تنفيذ 5 مشروعات في مركز بني سويف تستهدف إضافة 51 فصلا دراسيا بإجمالي تكلفة 63.5 مليون جنيها، وهي مدارس: بليفيا الابتدائية المشتركة (إحلال جزئي)، وصلاح الدين بالحاجر (تعلية)، وعبدالصمد عبدالغني خليفة للتعليم الأساسي (تعلية)، والشهيد جمعة للتعليم الأساسي (تعلية)، والكوم الأحمر الإعدادية بنات(توسعة).