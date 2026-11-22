قالت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة «النينيو» من الظواهر المناخية المتكررة، وتنشأ نتيجة ارتفاع متوسط درجات حرارة سطح المحيط الهادئ عن المعدلات الطبيعية، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية منه، نتيجة تغير اتجاهات وسرعات الرياح التجارية.

وأضافت غانم في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط يؤدي إلى تغير أنماط توزيع الضغط الجوي، وهو ما ينعكس على أنماط الطقس والمناخ في مناطق مختلفة حول العالم، موضحة أن المحيطات تغطي أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية، وبالتالي فإن أي تغير في درجات حرارتها يمكن أن يؤثر على منظومة المناخ العالمي.

وأوضحت غانم، أن التأثير المباشر لظاهرة النينيو يظهر بصورة أكبر في الدول القريبة من المحيط الهادئ، إذ تتأثر مناطق غرب المحيط بموجات حر وجفاف شديدة، بينما قد تشهد مناطق وسط وشرق المحيط تغيرات مناخية تتضمن أمطارًا غزيرة وفيضانات، إلى جانب زيادة قوة الأعاصير.

وأشارت غانم إلى أن تأثير الظاهرة لا يقتصر على المناطق القريبة من المحيطات، بل يمتد بصورة غير مباشرة إلى دول العالم المختلفة، من خلال تأثيرها على متوسط درجات الحرارة العالمية وزيادة وتيرة بعض التغيرات المناخية، لافتة إلى أن تأثيرها يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لطبيعة موقعها الجغرافي والفصل الذي تحدث خلاله الظاهرة.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى أن ظاهرة النينيو خلال العام الجاري قد تصل إلى مستوى «السوبر نينيو»، بما يعني اشتداد قوتها، مع توقعات بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ بنحو 4.5 درجة عن المعدلات الطبيعية، على أن تشتد خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتستمر حتى فبراير 2027.

وأكدت غانم أن الظاهرة قد يكون لها تأثير غير مباشر على منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، من خلال إحداث تغيرات في بعض الظواهر الجوية خلال فصلي الخريف والشتاء، موضحة أن ذلك قد يظهر في صورة اختلافات في درجات الحرارة أو معدلات الأمطار أو بعض حالات الطقس المتطرفة.

وشددت على أن النينيو ليست العامل الوحيد المؤثر في التغيرات المناخية، إذ يظل الاحتباس الحراري والأنشطة البشرية من العوامل الأكثر تأثيرًا، لكنها قد تسهم في زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية، وتفاقم بعض التقلبات المناخية.

وأوضحت أن تحديد طبيعة تأثير الظاهرة على مصر خلال فصل الشتاء لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أن التنبؤات تصبح أكثر دقة مع الاقتراب من الموسم الشتوي، وعندها يمكن توضيح طبيعة التأثيرات المحتملة على درجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار والظواهر الجوية المختلفة.



