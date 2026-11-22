أشادت الوفود المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بالمقومات الجمالية والحضارية والسياحية التي تتمتع بها مدينة أسوان، خلال جولة ميدانية اصطحبهم خلالها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبمشاركة الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، للتعرف على أبرز معالم زهرة الجنوب.

وشملت الجولة كورنيش النيل والسوق السياحي، حيث تعرفت الوفود على الطبيعة الخلابة لأسوان وموقعها المتميز على ضفاف نهر النيل، وما تمتلكه من مقومات أثرية وتاريخية وتراثية تجعلها واحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.

وأكد المهندس عمرو لاشين حرص المحافظة، استثمار استضافة الفعاليات والمنتديات الدولية الكبرى في الترويج للمقومات السياحية والثقافية والتراثية لأسوان، وإبراز صورتها الحضارية أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الجولة تحمل رسالة سلام وأمن واستقرار، وتعكس ما تتمتع به أسوان من مكانة متميزة باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وواجهة حضارية مشرفة لمصر.

وأبدت الوفود إعجابها بما يضمه السوق السياحي من منتجات بيئية ومشغولات يدوية وتراثية، إلى جانب محلات العطارة التي تعرض التوابل والأعشاب والمنتجات الطبيعية المميزة للمحافظة، فيما حرص عدد من المشاركين على التجول بين المحلات وشراء المنتجات الأسوانية، في مشهد يعكس ثراء التراث المحلي وجاذبية الأسواق التقليدية للسائحين.

واختتمت الجولة بمشهد يعكس سحر أسوان وتنوع هويتها الحضارية، لتبعث عروس المشاتي برسالة ترحيب وسلام إلى ضيوفها من مختلف أنحاء العالم.