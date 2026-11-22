أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، لم تكن مدرجة ضمن جدول جولته الميدانية، تفقد خلالها مبنى الإدارة، في إطار متابعة انتظام العمل والوقوف على سير العملية التعليمية بالإدارة.

وتوجه الوزير إلى مجمع مدارس فضة، الذي يضم مدارس زيد بن حارثة وسميرة موسى وبنت الشاطئ، إذ شهدت الزيارة استقبالًا من العشرات من الأهالي وأولياء الأمور الذين حرصوا على الترحيب به والتحدث معه بشأن عدد من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

وكان في استقبال الوزير المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وحامد متولي، رئيس حي العجمي، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وشهدت الجولة تفاعلًا من المواطنين، حيث حرص الوزير على الاستماع إلى أحاديث الأهالي وملاحظاتهم، ومناقشة مطالبهم المتعلقة بالمدارس والطلاب، في لقاء ميداني مباشر يعكس أهمية التواصل مع أولياء الأمور والتعرف على التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وشملت الجولة مدرستي العزة الابتدائية والعزة الإعدادية، إذ تابع الوزير الأوضاع التعليمية بهما، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.